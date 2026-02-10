Похожий на Эпштейна житель Турции заявил, что его жизнь стала кошмаром

Житель Турции 55-летний Рифат Оздемир, похожий на Джеффри Эпштейна, утверждает, что его жизнь превратилась в кошмар. Люди постоянно принимают его за педофила, который, напомним, умер почти семь лет назад, сообщает портал metro.co.uk.

© Российская Газета

Оздемир проживает в Кайсери в регионе Центральная Анатолия. Впервые о сходстве с миллиардером ему рассказал племянник. Однако тогда Рифат не придал значения этому разговору. Изучив кто такой Эпштейн через новостные репортажи и социальные сети, турок был глубоко расстроен и не хочет, чтобы с ним каким-либо образом связывали насильника.

Рифат говорит, что люди смотрят на него сурово и предосудительно, когда он идет по улице. Некоторые оборачиваются ему вслед и говорят, что он похож на Эпштейна. Сравнение с такой фигурой негативно повлияло на его повседневную жизнь и психическое состояние.

Оздемир пытается дистанцироваться от сходства с финансистом. В этой связи он хочет изменить прическу и отрастить бороду, хотя раньше никогда ее не носил. По его словам, косметические изменения вряд ли помогут обрести спокойствие. Черты лица все равно напоминают Эпштейна.