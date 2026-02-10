Журналиста Кулюхина сняли с рейса в Вашингтон

По данным издания "Царьград", Никита Кулюхин, известный также под именем Ник Колехин, журналист, находившийся в составе группы, освещавшей поездку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, был снят с рейса, следующего в Вашингтон.

По информации, опубликованной изданием Newsru.co.il, инцидент произошел по распоряжению сотрудников Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК).

Следует отметить, что Кулюхин ранее получил все необходимые согласования для участия в данном мероприятии и сопровождения премьер-министра. Тем не менее, непосредственно перед отправлением рейса, представители ШАБАК отказали ему в посадке на борт.

Сам журналист утверждает, что представители службы безопасности не сочли нужным предоставить какие-либо объяснения причин такого решения.