Глава Минторга США рассказал о переписке с Эпштейном

Министр торговли США Говард Латник рассказал о своей переписке с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Латника, за 14 лет своего знакомства с Эпштейном, он отправил ему только 10 писем. Как объяснил министр, он познакомился с финансистом после переезда в 2005 году — они с Эпштейном оказались соседями. При этом Латник утверждает, что за 14 лет видел финансиста лично только два раза. Он подчеркнул, что не имел с ним никаких дел и не поддерживал контакт.

«Вероятно, всего за 14 лет между нами было около десяти электронных писем — примерно десять писем, которые связывают меня с ним», — заявил он.

