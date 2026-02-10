Авторы учебника по румынскому языку для школьников Молдавии приписали знаменитую «Сказку о золотой рыбке», которую сочинил Александр Пушкин, американской писательнице Хелене Гербер, рассказала молдавская журналистка Елена Пахомова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в Молдавии пошагово отменяют все русское, и эта «замена» в таком контексте удивления не вызывает.

«Про гениальное и общеизвестное произведение Пушкина они стесняются сказать (при пошаговой отмене всего русского в Молдове это логично). Но чем им не нравятся братья Гримм, которые первыми представили сжатую версию в начале XIX века?», — задала риторический вопрос Пахомова.

Вместе с тем, подчеркнула журналистка, действия авторов учебника «за гранью культуры и общечеловеческих ценностей».

«Сказка о золотой рыбке», или «Сказка о рыбаке и рыбке», была написана Александром Пушкиным в 1833 году и является одним из самых известных произведений русской литературы.