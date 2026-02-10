Стало известно о планах Западу по разделу Украины после СВО

Западные страны выдвинут территориальные претензии к Украине после завершения спецоперации, рассказал в беседе с News.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив.

Эксперт заметил, что в настоящее время главы государств и правительств западных стран не выдвигают требования к Киеву.

Вместе с тем, пояснил политолог, дискуссия о разделе Украины ведется на постоянной основе на уровне разговоров, неофициальных заявлений тех или иных политиков.

«Они [лидеры] формально декларируют поддержку украинского суверенитета. Но то, что это [разделение] станет возможно в горизонте 10 лет после окончания полномасштабных военных действий, это вполне себе так», — разъяснил Павлив.

На западе заявили о подготовке нового российского наступления

По его данным, в последние годы граничащие с Украиной страны ведут активную работу на сопредельной территории, вовлекают регионы в свои зоны влияния.

«Многие годы все соседи так или иначе ведут работу на сопредельных территориях, больше по Западной Украине. Это преимущественно Галичина и Волынь. Над Закарпатьем в первую очередь работают венгры и отчасти словаки. Румыны, конечно же, над Черновицкой областью», — уточнил политолог.

Павлив констатировал, что Польша тоже не отстает — предоставляет гражданство, предлагает образовательные программы для молодежи.