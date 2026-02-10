Американский финансист Джеффри Эпштейн в своих переписках упоминал некоего «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные минюстом США документы.

«Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», — написал Эпштейн в одном из писем.

В ответном письме неназванный собеседник финансиста уточнил, не является ли предполагаемый партнер французского лидера «солдатом». Эпштейн, в свою очередь, отшутился и написал, что, помимо фотографии «бойфренда» Макрона, ему показали «другие пикантные детали».

В Британии рассказали, что власти США сделали с трупом Эпштейна

Ранее Макрона уже подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2025 году журналистка Кэндис Оуэнс на своем YouTube-канале опубликовала расследование о том, что жена президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее имя Зеленского всплыло в файлах по делу Эпштейна в контексте торговли людьми.