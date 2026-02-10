Сийярто осудил лидеров ЕС за вмешательство в украинский конфликт
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто осудил европейских лидеров за вмешательство в украинский конфликт.
«Европейские лидеры говорят так, как будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС», — написал он в соцсети X.
По словам Сийярто, Европа «ничего не должна» Киеву.
Ранее он отмечал, что Брюссель ежедневно предпринимает попытки втянуть Будапешт в войну.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчёркивал, что Будапешт не намерен участвовать в конфликте на Украине и отправлять туда венгерскую молодёжь.