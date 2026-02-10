Евродепутат от Болгарии Петар Волгин заявил, что Евросоюз дает Украине «пустые обещания». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Волгин заявил, что «Евросоюз лжет Киеву». Таким образом он прокомментировал обещание поставлять военную помощь Украине без участия США. По мнению Волгина, в данный момент у Евросоюза попросту нет достаточного количества денег и оружия.

«Лидеры ЕС продолжают заверять Киев, что даже если США сократят свою помощь, Европа пришлет больше денег и оружия. Но это пустые обещания, потому что у ЕС нет ни денег, ни оружия. Вместо того чтобы лгать украинскому народу, лидеры ЕС должны говорить правду. Правда в том, что это <...> прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на ниточках Брюсселя», — заявил он.

Ранее Япония заявила о желании присоединиться к программе помощи Украине.