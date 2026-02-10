Баку договорился с США по вопросу территориальной целостности

Из текста хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США следует, что страны договорились о взаимном признании территориальной целостности.

© Московский Комсомолец

Баку и Вашингтон подписали хартию стратегического партнёрства. Документ заверили президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится с визитом в Баку.

В тексте хартии говорится, что Азербайджан и США «договариваются о взаимном признании территориальной целостности».