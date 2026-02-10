Каллас предложила Европе составить список требований к России по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа потребует от России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Об этом пишет Reuters.

«Все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что европейцы должны прийти к согласию», — сказала Каллас.

По её словам, для этого у Европы тоже есть свои условия.

«И мы должны выдвигать эти условия... в отношении русских», — добавила Каллас.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках лидеров ЕС помешать достижению мира на Украине.