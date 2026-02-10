Власти Киргизии назвали причину отставки главы спецслужб

Президент Киргизии Садыр Жапаров, как сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Аскат Алагозов, отправил в отставку главу спецслужб Камчыбека Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе.

© Московский Комсомолец

По словам пресс-секретаря, «Садыр Нургожоевич кратко объяснил» решение тем, что оно прежде всего принято в интересах государства, с целью «не допустить раскола в обществе», в том числе «между госструктурами».

Также в пресс-службе указали еще одну цель отставки Ташиева, озвученную главой государства – укрепление единства.