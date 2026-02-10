Жена Мерца попала в больницу

Жена канцлера Фридриха Мерца Шарлотта получила травму во время велосипедной прогулки с супругом. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на пресс-секретаря правительства.

Инцидент произошел в городе Арнсберг, на родине Шарлотты днем в субботу, 7 февраля.

«Мерц не получила серьезных травм, в том числе благодаря своему шлему, и была выписана после непродолжительного наблюдения», — сказали журналистам.

Также сотрудники агентства выяснили, что на следующий день канцлер снова отправился на велопрогулку, однако супруги с ним не было.

С будущей женой Мерц познакомился в 1980-м, уже на следующий год состоялась свадьба. Известно, что у четы трое детей. Шарлотта Мерц по образованию юрист, с прошлого года она возглавляет районный суд Арнсберге.

В интервью одному из немецких СМИ в 2025 году, когда Фридрих Мерц был избран канцлером Германии, Шарлотта заявила, что «намерена продолжать свою жизнь как обычно» и не отказалась от работы в суде.