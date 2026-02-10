Близится момент завершения российско-украинского конфликта, и тогда отношения Европы с Россией начнутся с нуля. Об этом предупредил во вторник, 10 февраля, президент Финляндии Александр Стубб, говоря о попытках некоторых европейских стран реанимировать диалог с Москвой.

Как отметил Стубб, "мы уже пару лет обсуждаем, когда будет целесообразно наладить контакты, в том числе и на высоком уровне". Финский политик подтвердил, что обсуждал эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Европа хочет участвовать в принятии решений на этом треке, поэтому власти Франции заранее проинформировали представителей других стран Евросоюза нас о поездке дипломатического советника Эммануэля Бонна в Москву, цитирует президента Финляндии Ilta-Sanomat.

Лавров высказался о поведении Зеленского после встречи с Путиным

Ранее глава датского правительства Метте Фредриксен выразила сомнения в том, что Россия желает мира с Европой. Премьер-министр Дании заявила, что "российская угроза" никуда не делась, а потому лучше "держаться вместе США" и обеспечить "защиту Европы от России".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на евразийском континенте. Представители Брюсселя пытаются откровенно вредить естественным процессам взаимодействия России со странами Цнтральной Азии и с друзьями в Закавказье.