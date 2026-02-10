«Как для серийного убийцы»: Саакашвили о возможном сроке наказания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему готовят слишком большой срок наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Интепрессньюс.

Во время очередного заседания суда Саакашвили заявил, что ему готовят срок «как у серийного убийцы». Он также подчеркнул, что не будет соглашаться с решением суда и не признает это разбирательство как легальное.

«Мы все видели это шоу, которое здесь проводится, я даже получил определенное удовольствие — в камере я бы никак не смог этого увидеть. Ожидаю еще три года, в сумме у меня будет 16 лет срока. Вы добавляете мне дополнительное наказание — столько дают серийным убийцам и педофилам», — заявил он.

Напомним, что в 2021 году Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили обвиняется еще в целом ряде уголовных преступлений. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили останется в тюрьме надолго и будет отбывать весь положенный срок.

Ранее в Тбилиси состоялось еще одно заседание суда по делу Саакашвили.