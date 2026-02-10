В Европе заявили о борьбе с США после действий Трампа

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии привели к борьбе между Соединенными Штатами и Европой.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы вынуждены применять более жесткий подход в наших отношениях с администрацией США... Сейчас все кардинально изменилось по сравнению с теми временами, когда между нами существовало сотрудничество, теперь мы участвуем в борьбе за власть», — рассказал собеседник издания.

По его словам, у европейцев происходит «перестройка мышления». Они начинают понимать, что американцы все чаще рассматривают Европу не как союзника, а как соперника.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны Европейского союза должны быть готовы заменить в Европе стратегические силы и возможности США.