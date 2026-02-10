В Британии рассказали, что власти США сделали с трупом Эпштейна

Тюремные надзиратели заменили муляжом труп Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, чтобы обмануть журналистов, пишет британская газета Daily Mail.

По данным газеты, в новых файлах по делу бизнесмена удалось обнаружить сведения о том, как охрана поступила с его телом.

Охрана погрузила муляж в белый фургон с надписью «Управление главного судмедэксперта», за ним и последовала пресса.

Настоящее тело Эпштейна в это время тайно вывезли в черном автомобиле, чтобы избежать лишнего внимания, пояснил автор статьи.

Обозреватель заметил, что один из сотрудников предупредил охрану о журналистах и сказал, что заберет тело на отдельном автомобиле.