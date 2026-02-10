Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает китайский портал NetEase.

«Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столб», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что позиция главы киевского режима ухудшается как внутри Украины, так и за ее пределами, так как на него оказывает давление Вашингтон с целью отказа от своих красных линий и начала настоящего переговорного процесса.

Зеленский в панике, поскольку не видит выхода, резюмировал обозреватель издания.

Ранее западные СМИ писали о том, что все больше украинцев показывают готовность к территориальным уступкам ради мира. Утверждалось, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, все еще выступает против вывода вооруженных сил из Донбасса.