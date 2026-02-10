Вице-президент США с супругой прилетели в Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей Вэнс прибыл во вторник с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает издание Report.

В публикации отмечается, что самолет Вэнса приземлился в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку.

Вице-президента США встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

Накануне жители Еревана вышли на акцию протеста после прибытия в страну вице-президента США. В итоге акция завершилась подписанием коллективного письма Вэнсу. В тексте обращения содержались, в частности, вопросы о механизме репатриации карабахцев на родину.

Позднее сообщалось, что Вэнс подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.