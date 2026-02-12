Вашингтон усиливает позиции в Армении и Азербайджане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил турне по Южному Кавказу, подтвердив интерес администрации Дональда Трампа к региону. По итогам визита США договорились о сотрудничестве с Арменией в сфере ядерной энергетики и поставках беспилотников, а с Азербайджаном подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

Первой остановкой стала Армения. 9 февраля Вэнс прибыл в Ереван — это был первый визит вице-президента США в страну. Он провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и назвал его «хорошим другом», пишет Коммерсантъ.

Главным итогом встречи стало соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Стороны договорились о поставках из США малых модульных реакторов, топлива и оборудования, а также об их обслуживании. Речь идет о коммерческих контрактах на сумму до 9 млрд долларов: на первом этапе — экспорт на 5 млрд, затем возможны соглашения еще на 4 млрд.

Документ открывает американским компаниям доступ к тендеру на замену Мецаморской АЭС, построенной в советский период. Станцию, обеспечивающую около 40% электроэнергии Армении, планируют вывести из эксплуатации к 2036 году.

Кроме того, Ереван и Вашингтон договорились о поставках разведывательных беспилотников V-BAT на сумму 11 млн долларов. Пашинян заявил, что эти аппараты усилят обороноспособность страны.

После Еревана Вэнс отправился в Баку. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает расширение военно-технического сотрудничества, развитие энергетического взаимодействия и поддержку транспортных проектов, включая Транскаспийский маршрут и инициативу, получившую название «Маршрут Трампа».

Ранее, 8 августа 2025 года, в Белом доме прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана, где было парафировано мирное соглашение и объявлено о совместной реализации транспортного проекта.

В Кремле отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Армения и Азербайджан являются суверенными государствами и вправе выстраивать отношения с разными странами. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет с Баку и Ереваном широкий комплекс двусторонних связей.

Песков добавил, что в сфере атомной энергетики Россия обладает значительным опытом и конкурентными преимуществами, способными обеспечить долгосрочное сотрудничество.