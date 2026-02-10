Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление короля Карла III, связанное с обвинениями в адрес бывшего принца Эндрю, младшего брата монарха. Об этом сообщает Daily Mirror.

© Lenta.ru

Карл III пообещал, что дворец «будет готов помочь» полиции, если правоохранители обратятся к членам королевской семьи за содействием в расследовании возможных правонарушений Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Речь идет как о подозрениях в передаче конфиденциальных документов финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну, когда Эндрю исполнял обязанности торгового представителя, так и о новых заявлениях потенциальной жертвы. Эпштейн якобы отправил девушку в Лондон в 2010 году для встречи с бывшим принцем в его бывшей резиденции Роял-Лодж. Карл III уже выразил глубокую озабоченность самим фактом обвинений в адрес его младшего брата.

Сам Эндрю всегда отрицал все обвинения в сексуальных домогательствах.

В октябре прошлого года король уже лишил Эндрю всех титулов и почетных званий после публикации книги его жертвы Вирджинии Джуффре.

Ранее наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон впервые прокомментировали скандал, начавшийся из-за связей британской королевской семьи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, которые вскрылись после публикации его документов.