В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

Без света остались тысячи жителей Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Более 95 тыс. человек в 42 населенных пунктах остались без света», — написал он.

По словам главы ОВА, самая сложная ситуация в Килии. Он отметил, что в городе более 200 домов, в которых проживают 9 тысяч человек, не имеют газа и централизованного теплоснабжения.

Ранее Кипер заявил, что российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Он отметил, что повреждения получил один из энергообъектов области.