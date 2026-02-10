ООН на пороге краха из-за американского долга: требуется 4 миллиарда долларов

Организация Объединённых Наций находится в ожидании, когда и какую часть из почти 4 миллиардов долларов задолженности выплатят США. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее предупредил о «неминуемом финансовом крахе» организации, если все страны-члены, и в первую очередь США, не погасят свои долги.

Финансовое положение Организации Объединённых Наций становится всё более шатким. Как заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик, ООН ожидает от США конкретных шагов по погашению гигантской задолженности, которая приближается к 4 миллиардам долларов. Из этой суммы 2,196 миллиарда составляют долги по регулярному операционному бюджету, включая 767 миллионов уже за текущий 2026 год, а ещё 1,8 миллиарда США должны по отдельному бюджету на миротворческие операции. Недавно генеральный секретарь Антониу Гутерриш в письме ко всем странам-членам предупредил, что наличные средства в основном бюджете могут полностью иссякнуть уже к июлю, что поставит под угрозу всю деятельность организации, если не будут пересмотрены финансовые правила или если государства не выплатят взносы. Это предупреждение было адресовано в первую очередь США, на которые приходится 95 процентов всей задолженности по регулярному бюджету.

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа планирует внести «значительный первоначальный взнос» в течение ближайших недель. Однако окончательная сумма этого платежа ещё не определена. Как отметил Дюжаррик, секретариат ООН поддерживает контакт с американскими представителями, но сейчас ключевой вопрос — когда именно поступят деньги и какого они будут объёма. Политика администрации Трампа в отношении ООН была жёсткой: президент не раз заявлял, что организация не реализовала свой потенциал. В 2025 году США не перечислили ООН ни цента, а также вышли из ряда её структур, включая Всемирную организацию здравоохранения и ЮНЕСКО, параллельно сокращая финансирование десятков других программ.

Вторая в списке стран-должников — Венесуэла, которая должна 38 миллионов долларов, уже лишилась права голоса в Генеральной Ассамблее из-за двухлетней задолженности. Для сравнения, почти 60 стран уже выполнили свои финансовые обязательства, внеся ежегодные взносы к установленному сроку 8 февраля.

«От решения Вашингтона теперь зависит не только стабильность работы ключевого международного института, но и его способность выполнять свои гуманитарные и миротворческие мандаты по всему миру», — поясняют западные политологи.

ООН надеется, что обещания американской стороны будут подкреплены конкретными и своевременными платежами, которые предотвратят предсказанный финансовый коллапс.