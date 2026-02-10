Пока вы не уснули: возможный срок блокировки Telegram в РФ и огромные платежи за ЖКУ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

На Западе сделали неожиданное заявление о мире на Украине

При нынешнем руководстве Украины, делающем все возможное ради сохранения власти, настоящий мир в бывшей советской республике невозможен, пишет словацкое издание Slovo.

«Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

В Тбилиси начался суд над Саакашвили

Тбилисский горсуд проводит заседание по делу о саботаже и призывах к государственному перевороту, в котором фигурируют бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и другие лидеры оппозиционных партий, сообщает агентство "Интерпрессньюс".

Генпрокуратура Грузии в ноябре 2025 года предъявила обвинения бывшему главе государстве, а также семи оппозиционерам по делу о саботаже, призывах к государственному перевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной Грузии деятельности.

Лавров назвал третьего вечного союзника России

Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы Вооруженных сил (ВС) страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом НТВ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Назван возможный срок блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram в России могут полностью заблокировать в течение 6-8 месяцев, если его руководство не начнет полностью соблюдать российское законодательство. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя информацию о возможных ограничениях, передает aif.ru.

Ранее издание РБК сообщило, что Роскомнадзор может начать ограничивать работу мессенджера с 10 февраля. Свинцов прокомментировал данную информацию.

ВС РФ заняли еще одну территорию

Российским подразделениям удалось занять село Никифоровка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, российские военнослужащие продолжают развивать успех на Славянском направлении.

«Он был достигнут накануне занятием Никифоровки. Также мы заняли высоты юго-западнее этого населенного пункта и северо-восточнее», - пояснил блогер.

В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

Ничего трагического в изменчивости торгово-экономических отношений России и Индии нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался об отношениях Москвы и Нью-Дели после отказа страны БРИКС от российской нефти.

Россиянам пришли квитанции с огромными платежами за ЖКУ

Россияне столкнулись с резким ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги в начале 2026 года, несмотря на заявленную правительством среднюю индексацию на 1,7%. Жалобы на двукратное увеличение сумм в квитанциях поступают из различных регионов, включая Подмосковье, Краснодарский край, Владимирскую и Ростовскую области, а также Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал "BAZA".

Задержан третий соучастник покушения на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ России задержали Павла Васина, третьего соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Сын президента ВФЛА подозревается в убийстве отца

Александр Балахничев, сын президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, подозревается в убийстве отца, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Александр Балахничев приехал к Валентину домой в Одинцово. В результате конфликта сын достал нож и нанес ему несколько ножевых ранений. Балахничева-старшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

На полигоне в Ленинградской области взорвался танк с экипажем. Об этом сообщает 47news со ссылкой на родственника одного из бойцов.

Все произошло 3 февраля на танковом полигоне во Всеволожском районе региона. По предварительным данным, во время маневров с учебными стрельбами в одной из машин мог взорваться боеприпас.

