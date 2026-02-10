При нынешнем руководстве Украины, делающем все возможное ради сохранения власти, настоящий мир в бывшей советской республике невозможен, пишет словацкое издание Slovo.

«Киевский режим будет делать совершенно все для того, чтобы никакого договора о мире с Россией не было», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По его мнению, Киев понимает, что россияне не допустят, чтобы в украинской столице продолжал править режим, который продолжит поддерживать любого врага Российской Федерации и будет источником перманентного терроризма.

Политолог призвал «выбросить из головы» заявление Макрона о восстановлении диалога с РФ

Отмечается, что киевский режим, отказываясь от мира и руководствуясь советами лидеров стран Европейского союза, может добиться только того, что ВС РФ освободят еще больше территорий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Москву.