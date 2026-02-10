«Самоубийство сверхдержавы»: ЕС готовит большой конфликт с США

Евросоюз готовит большой конфликт с США. Как сообщает «КП», на очередной Мюнхенской конференции по безопасности основой для дискуссий станет доклад, который закладывает основу «для полномасштабного идеологического противостояния с администрацией Трампа».

Положения доклада опубликовала британская The Guardian. В нем говорится, что Вашингтон отошел от либеральных принципов, которые были основой послевоенного уклада. Кроме того, Белый дом, по мнению авторов, стремится к созданию нового порядка.

«Сторонники политики президента Трампа считают, что она "сделает Америку снова великой", критики утверждают, что она равносильна самоубийству сверхдержавы», — говорится в докладе.

Авторы документа подчеркивают, что для противостояния Трампу европейским лидерам потребуется «гораздо больше политической смелости и новаторского мышления», словно подталкивая Европу дерзить США в ответ. Несмотря на отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса, в прошлом году раскритиковавшего европейцев, конфликтов на такой почве не избежать.

На этом фоне красноречиво выглядит статья Foreign Policy с критикой генсека НАТО Марка Рютте. На недавнем заседании Европарламента он заявил, что европейцы не способны защитить себя без активной помощи со стороны США.

«Похоже, он считает, что у членов НАТО нет иного выбора, кроме как оставаться в рабской покорности и зависимости от Соединенных Штатов, как бы непредсказуемо и алчно они ни вели себя», — пишет издание.

Автор публикации считает, что Рютте решил «ублажить» Трампа, пренебрегая европейской автономией. И это не первая его попытка понравиться американскому лидеру — в прошлом он называл его «папочкой».

Линия разлома между ЕС и США проходит в том числе по Украине. Именно европейцы призывают Киев не идти на компромиссы, на фоне чего Вашингтон не может выполнить свои же предложения, сделанные в Анкоридже. Глава российского МИД Сергей Лавров в этой связи призвал не впадать в «восторженное восприятие происходящего» и делать выводы о том, что президент США «поставил на место» европейцев и Владимира Зеленского.