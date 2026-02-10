Раскрыт срок ремонта поврежденнных объектов «Укрэнерго»

Компании «Укрэнерго» потребуется на ремонт поврежденных объектов инфраструктуры не менее года. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Для того, чтобы подстанции оператора системы передачи "Укрэнерго" восстановить до довоенного состояния, нужно время. Если каждая отдельная бригада будет работать на каждой подстанции, нужно, я думаю, не менее года», — сказал он.

По словам депутата, данным срок просчитан с момента, когда будут заключены соглашения на проектирование. Он также отметил, что «ДнепроГЭС-2» восстанавливают уже более двух лет.

Ранее стало известно, что все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.