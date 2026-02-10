Умер самый пожилой мужчина в Японии

Старейший мужчина в Японии Киетака Мидзуно ушел из жизни в возрасте 111 лет. Об этом сообщил мэр города Иватэ Хироака Кусати.

По словам мэра, Мидзуно умер, находясь в своем доме, уснув "спокойным и вечным сном". Он назвал это поистине благодатной кончиной.

Мидзуно родился 14 марта 1914 года и проживал в Иватэ в префектуре Сидзуока. Его признали самым пожилым мужчиной Японии в августе 2024 года.

Ранее в Японии в возрасте 115 лет скончалась Окаги Хаяси, старейшая жительница страны. Она родилась 2 сентября 1909 года и проживала в городе Токи в префектуре Гифу. Теперь старейшей жительницей страны восходящего солнца стала Минэ Кондо, она родилась 1 сентября 1910 года.