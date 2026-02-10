Сийярто считает, что ЕС не готов к миру на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз не готов к наступлению мира на Украине и мешает переговорам об урегулировании конфликта.
Ранее венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в существовании Украины не в виде еще одного члена ЕС, а в качестве буферной зоны между Россией и НАТО.
Кроме того, он отмечал, что Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном объединении с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, как бы к этому ни стремились порядка 24 членов экономического сообщества.