Политолог Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэль Макрона о необходимости восстановления диалога с Россией. Эксперт обратил внимание на то, что оно не подкреплено никакими документами.

Макрон ранее заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Москвой. По его словам, новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России.

Данное заявление Макрона – это пустота. На него не нужно обращать внимания. В европейской практике все заявления, которые действительно стоит рассматривать, сопровождаются принятием определенных документов. Но здесь никакой «бумажки» принято не было. Слова Макрона направлены не на нас, а на французских избирателей. В следующем году во Франции пройдут президентские выборы, поэтому Макрон их успокаивает. Когда европейский политик делает заявление и в нем звучат слова «Россия» или «Украина», то оно направлено прежде всего на внутреннюю аудиторию, а не на Россию или Украину. О каком возобновлении диалога сейчас может идти речь? Россия на уровне стратегических документов объявлена врагом номер один и для Евросоюза, и для Франции. А стратегические документы стоят выше любых заявлений. Поэтому разговаривать о налаживании диалога можно будет только тогда, когда во Франции и в Евросоюзе что-то будет принято на уровне стратегических документов. А сейчас заявление Макрона нужно просто выбросить куда подальше и забыть. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Ранее президент Франции предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет.