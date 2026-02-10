После шокирующих откровений об «острове Эпштейна» казалось, что общество осудило эту аморальную бездну. Как отмечает «Царьград», в действительности сатанисты* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) смогли протащить свою символику на Олимпийские игры в Милане.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась 6 февраля 2026 года в Италии. Мероприятие стало историческим, поскольку парад спортсменов и ключевые элементы церемонии проводились одновременно на четырех площадках. Центральной ареной выступил миланский стадион «Сан-Сиро», а дополнительными — города Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Мероприятие омрачилось рядом инцидентов. Например, делегации Израиля и США освистали, а жители Кортина д’Ампеццо оказались ограничены в передвижении на время церемонии. Однако настоящий шок у зрителей по всему миру вызвала чаша олимпийского огня. СМИ и пользователи соцсетей отмечали, что она напоминает «сатанинскую* пентаграмму».

На этом фоне люди стали вспоминать Игры-2024 года в Париже, где было совершено надругательство над христианством: организаторы устроили кощунственный перформанс с упоминанием картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Эпизод стал предметом острой критики в соцсетях и СМИ.

Тогда самым тревожным знаком стало появление малолетней девочки среди взрослых артистов-извращенцев. Ее участие в контексте всего действа невозможно воспринимать иначе, как зловещий символ, который выстраивает прямую связь с разоблачением педофильской сети Джеффри Эпштейна.

Политолог и кандидат философских наук Юрий Кот считает, что происходящее на последних Олимпиадах — логичное подтверждение растления западных элит.

«Дело Эпштейна в эту же копилочку ложится. То есть они все действительно поклоняются сатане*. Поэтому там горят храмы в Европе, поэтому устраивают дискотеки в соборах и костелах. Поэтому, собственно, сегодня они и сражаются с нами, с Россией, как последним оплотом человечества, где христианская религия, Православие живо, и мы для них как кость в горле», — убежден он.

Телеканал отмечает, что элиты выводят свои ритуалы с тени — с частных островов на церемонию открытия Олимпиады. Педофилия, которая раньше была их тайным пороком, теперь вплетается в шоу как его элемент.

