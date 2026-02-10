Оптимизм американцев относительно будущего упал до исторического минимума

Доля жителей США, рассчитывающих на улучшение жизни в ближайшие годы, снизилась до минимального уровня с 2006 года.

© Global look

Количество американцев, ожидающих позитивных изменений в своей жизни в ближайшие пять лет, достигло рекордно низких значений за последние два десятилетия, передает РИА «Новости».

Согласно данным опроса компании Gallup, в 2025 году только 59,2% взрослых американцев рассчитывают на насыщенную и полноценную жизнь в ближайшем будущем.

В отчете Gallup отмечается, что за период с 2021 по 2025 год показатель оптимистичных ожиданий среди американцев сократился на 9,1%. При этом уровень удовлетворенности текущим образом жизни также снизился: в 2025 году он составил 62,1%, а ранее, в 2020, этот показатель опускался до 59,5%.

Исследование проводилось в течение всего 2025 года, в нем приняли участие 22125 респондентов из разных штатов США. В отчете не приводится информация о погрешности опроса.

