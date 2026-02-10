Что происходит в мире сегодня: замедление Telegram и огненный шар над Японией

Во вторник, 10 февраля, СМИ сообщили о начале замедления работы мессенджера Telegram в России. В этот же день стало известно о планах Японии присоединиться к программе военной помощи Украине.

Ограничение работы Telegram

Российские власти решили замедлить работу мессенджера Telegram, сообщает РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах. По словам двух собеседников издания, Роскомнадзор планирует ввести частичные ограничения 10 февраля.

Еще один источник РБК заявил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. В августе 2025 года Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Меру объяснили противодействием преступникам.

Япония присоединится к программе помощи Украине

Япония решила принять участие в программе НАТО по закупке и поставке американского оружия и другого оборудования Украине, сообщает NHK со ссылкой на нескольких представителей альянса. Утверждается, что средства, предоставляемые Японией, будут ограничены «оборонным оборудованием, не способным причинить смертельный ущерб»: радарами и бронежилетами.

NHK отмечает, что более 20 стран-членов НАТО, включая Германию и Нидерланды, а также не входящие в альянс Австралия и Новая Зеландия, объявили о своем участии в программе. Украине были предоставлены ракеты Patriot и различное оборудование.

Макрон заявил о зависимости Европы от американского СПГ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не добилась энергетической автономии и теперь зависит не от России, а от США. Об этом он рассказал в интервью Le Monde.

Президент Франции указал, что США импортируют в Евросоюз около 60 процентов своего сжиженного природного газа (СПГ). Также Макрон призвал страны ЕС к совместным инвестициям в защиту окружающей среды, а также в искусственный интеллект и квантовые технологии, чтобы не отстать от прогресса.

Казахстан прощается с «суперпрезидентской» формой правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна окончательно отойдет от «суперпрезидентской» формы правления, сообщает Tengrinews. На расширенном заседании правительства Токаев рассказал, что проект обновленной Конституции страны продвигает концепцию «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство».

Токаев заявил, что проект Конституции перераспределяет властные полномочия, усиливает баланс в системе сдержек и противовесов, а также повышает эффективность и устойчивость всех политических институтов.

В небе над Японией появился огненный шар

На японском острове Хонсю в небе над районом Канто заметили яркий огненный шар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на японских пользователей соцсетей.

Явление было зафиксировано на видео, снятые в разных местах, включая Токио, соседнюю префектуру Канагава, город Кавасаки и район горы Фудзи. Происхождение шара пока неизвестно.

