Скандал набирает обороты: удастся ли «файлам Эпштейна» свергнуть правительство Британии

В Великобритании продолжает набирать обороты политический скандал вокруг премьер-министра Кира Стармера в связи с публикацией файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Удастся ли Стармеру удержаться у власти, и грозят ли стране досрочные выборы, оценили опрошенные «Ведомостями» политологи.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме. После публикации материалов по скандальному делу выяснилось, что назначенный британским послом в США Питер Мандельсон называл Эпштейна «лучшим другом» и делился с ним за деньги конфиденциальной правительственной информацией.

В результате премьер-министру Киру Стармеру пришлось объясняться перед парламентом, а два влиятельных члена его команды ушли в отставку. Первым покинул пост глава аппарата премьера Морган Максуини, затем заявил об уходе директор службы по связям с общественностью Тим Аллан.

Самого Стармера пока некем заменить и в лейбористской партии опасаются, что оппозиция в случае смены премьера потребует проведения досрочных выборов. Поэтому в краткосрочной перспективе он вполне может удержаться у власти, считает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

По его словам, чтобы избежать досрочных выборов, британский премьер пытается «скинуть балласт с тонущего корабля», и в эту логику укладывается и отставка Моргана Максуини. Просто так власть Стармер не отдаст, поэтому можно ожидать новые отставки в британском правительстве, уверен Шеин.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин отметил, что отставки доверенных лиц премьера говорят о сильном ударе по его позициям. Но в случае отставки самого Стармера внеочередные выборы станут неизбежными, и лейбористы постараются их не допустить.

При этом эксперты усомнились в том, что скандал вокруг связей с Эпштейном хоть как-то может сказаться на позиции Лондона по украинскому кризису.

Текущий скандал на какое-то время отвлечет внимание Лондона от Украины, но в долгосрочной перспективе свою политику британское руководство вряд ли пересмотрит, уверена руководитель группы британских исследований ИМЭМО РАН Елена Харитонова.

Ранее оппозиция потребовала от Кира Стармера взять на себя полную ответственность за назначение Мандельсона. А источники Bloomberg считают, что шансы британского премьера продержаться на своем посту еще одну неделю оцениваются в «50 на 50».