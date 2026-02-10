Британский профессор и политолог Дэвид Бетц заявил, что гражданская война в Европе приближается, и назвал три основных признака этого процесса, в числе которых - разделение общества. Комментарий Бетца опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В 2025 году Бетц оценил вероятность гражданской войны в Европе в 95 процентов. Бетц - эксперт по гражданским войнам. Годами он писал, что в большинстве западных стран есть все условия для начала гражданской войны; нужна лишь искра. Под «гражданской войной» Бетц не подразумевает столкновение двух армий. Он говорит о жестоком хаосе, подобном Смуте в Северной Ирландии, «свинцовым годам» в Италии или катаклизму, охватившему Югославию после её распада.

Профессор прогнозировал, что в Европе погибнут миллионы людей, а еще миллионы будут насильственно перемещены, в том числе путем депортации. Бетц в основном говорил о перспективах гражданской войны в Британии и континентальной Европе, но его анализ охватывает и США.

Первым фактором, говорящим о приближении гражданской войны, Бетц назвал фракционализацию. Разделенное общество склонно к гражданскому конфликту. По мнению профессора, во всех западных странах сейчас наблюдается «полярная фракционализация», при которой люди подавляют чувства по разным вопросам в пользу «консенсусного» мнения.

Вторым ключевым фактором Бетц назвал «понижение статуса»: ситуацию, в которой доминирующая фракция большинства ощущает утрату своего статуса. Люди начинают боятся утраты первенства своего языка, культурных традиций, религиозных и культурных символов.

Третий фактор, по мнению профессора, - это утрата веры в демократическую политику. Речь идет о кризисе легитимности.