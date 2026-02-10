Североевропейские страны выделяют на военную помощь Украине треть от всей поддержки НАТО Киеву. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в ходе совместной пресс-конференции с главой финского МИД Элиной Валтоненс, передает РИА Новости.

«Наши страны предоставили одну треть военной помощи, которую страны НАТО предоставили Украине», — сказала она.

Глава шведского МИД отметила, что численность населения скандинавского региона в общей сложности составляет менее 30 миллионов человек, в то же время население НАТО — порядка одного миллиарда человек.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.