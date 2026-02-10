В МИД Швеции пожаловались, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
Североевропейские страны выделяют на военную помощь Украине треть от всей поддержки НАТО Киеву. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в ходе совместной пресс-конференции с главой финского МИД Элиной Валтоненс, передает РИА Новости.
«Наши страны предоставили одну треть военной помощи, которую страны НАТО предоставили Украине», — сказала она.
Глава шведского МИД отметила, что численность населения скандинавского региона в общей сложности составляет менее 30 миллионов человек, в то же время население НАТО — порядка одного миллиарда человек.
Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.