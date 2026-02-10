«Файлы Матроскина»: дом на острове Эпштейна сравнили с упаковкой «Простоквашино»

На фоне очередного витка скандала вокруг «файлов Эпштейна» интернет-пользователи обратили внимание на полосатое здание на острове Литл-Сент-Джеймс, принадлежавшем опальному финансисту. Пользователи соцсети X решили, что здание очень похоже на упаковку молочной продукции «Простоквашино».

Литл-Сент-Джеймс - маленький частный остров в группе Виргинских островов США. В 1998-2019 годах остров принадлежал Джеффри Эпштейну. Финансист был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации и покончил с собой в тюрьме в августе 2019-го.

В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в опубликованных письмах упоминаются «дикие вечеринки» на его острове.

СМИ писали, что на острове Литл-Сент-Джеймс находился «храм Эпштейна», небольшое белое здание в голубую полоску. В 2019 году британский таблоид Daily Mail рассказывал, что у здания первоначально был золотой купол, но Эпштейн поручил убрать его перед ураганом. В соцсетях обсуждались теории заговора, что Эпштейн мог удерживать молодых девушек в подземных помещениях под этим зданием.

В феврале 2026 года американские пользователи X начали обсуждать фото упаковки продукции «Простоквашино» и сравнивать ее со зданием на бывшем острове Эпштейна. Позже к дискуссии присоединились русскоязычные пользователи.

«Файлы Матроскина утекли», - пошутил один из комментаторов. «Так сказать, почтальон Печкин принес заметку про вашего мальчика», - добавил другой. «Мы мало чего знаем о Матроскине», - написал еще один пользователь.

В 2023 году Forbes сообщил, что инвестор-миллиардер Стивен Декофф купил принадлежавшие Эпштейну острова Грейт-Сент-Джеймс и Литл-Сейнт-Джеймс. По данным журнала, Декофф приобрел два острова за 60 миллионов долларов, что составляет менее половины от их первоначальной запрашиваемой цены в 125 миллионов долларов.

Декофф рассказал, что планирует построить на территории роскошный курорт. Он подчеркивал, что не был знаком с Эпштейном и никогда не бывал на островах до тех пор, пока они не были выставлены на продажу после смерти финансиста.