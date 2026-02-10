«Независимые люди»: cепаратизм угрожает Канаде развалом

Канада ждет от США уважения к суверенитету и территориальной целостности. Так в Оттаве отреагировали на новость о том, что сепаратисты из провинции Альберта ведут переговоры с администрацией американского лидера Дональда Трампа о выделении 500 миллиардов долларов на борьбу за независимость. Как сообщает РИА Новости, эксперты считают, что подобный сепаратизм угрожает Канаде развалом.

Новый штат

По данным СМИ, представители движения «Проект процветания Альберты» (ППА) во главе с Джеффри Ратом как минимум трижды встречались с членами администрации президента США. Рат подтвердил эту информацию, при этом заметив, что они ездили в Вашингтон как частные лица, хоть и обсуждали выделение провинции Альберта кредита.

В США не стали отрицать факт переговоров, однако не уточнили, кто именно представлял Белый дом. В администрации подчеркивают, что не давали обещаний. При этом американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что канадской провинции нужно разрешить присоединиться к США.

«Альберта обладает огромными природными ресурсами, но им не разрешают построить трубопровод к Тихому океану. Я думаю, нам стоит позволить им прийти к нам. Альберта — естественный партнер для Соединенных Штатов. У них отличные ресурсы. Жители Альберты — очень независимые люди», — заявил он.

С требованием к Вашингтону отказаться от поддержки сепаратистов выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Премьер провинции Даниэль Смит выразил надежду, что американцы не будут вмешиваться в канадскую внутреннюю политику.

Желание народа

Еще в декабре 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию ППА о вынесении на референдум вопроса об отделении от Канады. Чтобы он состоялся, сепаратистам потребуется собрать подписи 3,5% населения провинции — 178 тысяч человек. В самой организации около двух тысяч человек, но ее лидеры утверждают, что рассчитывают заручиться поддержкой не менее 240 тысяч. Задачу, судя по опросам годичной давности, выполнить получится.

У самого сепаратизма в Альберте долгая история, а за последние 50 лет у этого движения было два всплеска популярности: оба пришлись на период правления семьи Трюдо. В 80-е годы премьер Пьер Трюдо ввел налог в 25% на добываемую в провинции нефть: это нанесло удар местной экономике. Его сын Джастин, занявший пост в 2015 году, разгневал жителей борьбой с глобальным потеплением: ввел углеродный налог и направил инвестиции на защиту окружающей среды.

Сам Трамп с начала второго президентского срока не раз говорил, что Канада должна стать частью США. Он видит угрозу для Штатов в том, что Оттава хочет наладить масштабное партнерство с Пекином.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что Трамп на самом деле полон решимости установить контроль над Канадой. И Альберта может стать первым шагом на этом пути — спешить политика заставляют целеустремленность и возраст. Однако, если на референдуме большинство жителей выскажутся за независимость, то провинция не получит ее автоматически — для этого потребуется согласие всех других частей Канады, что невозможно.

Завкафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев видит в нынешних событиях результат многовекового взаимодействия Соединенных Штатов и Канады. Противостояние Вашингтону — часть канадского самосознания. Американцы же выбрали экономическое подчинение.

«Во время Войны за независимость американцы направили экспедиционный корпус в Канаду, чтобы она встала на их сторону. Но канадцы энтузиазм не разделили и разгромили наступавшие силы. С тех пор, например, Квебек настроен очень критически по отношению к США», — заявил он.

Эксперт уточнил, что перспективы отделения Альберты во многом будут связаны с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Претензии на Гренландию, Канаду, Венесуэлу помогают Трампу отвлечь внимание от раскола американского общества.