Иран анонсировал продолжение переговоров с США в непрямом формате

Иран не планировал менять формат на последующих раундах переговоров с США по иранскому ядерному досье, консультации продолжатся в непрямом формате. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Пока нет планов менять формат переговоров. То есть в будущем переговоры будут продолжаться в том же виде, как и на этом этапе", - подчеркнул Багаи в ходе пресс-конференции.

Новый этап непрямых переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.