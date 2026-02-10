Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Германии назвали сроки окончания конфликта на Украине

Политолог Йоханнес Варвик считает, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году. В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он резко раскритиковал курс, выбранный ЕС и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Россия, по его мнению, остается «управляемым риском», а украинского кризиса можно было бы избежать. Варвик призвал ЕС вернуться к дипломатии и контролю над вооружениями - и предупредил о последствиях дальнейшей милитаризации. Варвик назвал «паникерством» заявления, что Россия хочет «пойти в наступление в Прибалтике, продвинуться в Польшу и в конечном итоге встать у Бранденбургских ворот». Он подчеркнул, что нельзя строить обоснованную политику на совершенно неверном анализе. По мнению Варвика, нынешние дебаты о «готовности к войне» и постоянно растущих военных расходах не решают проблемы безопасности в Германии и Европе. Эксперт подчеркнул, что западные страны также несут ответственность за неразумную политику и провокации против России.

Политолог заявил, что Запад «умышленно и осознанно» пересек красные линии Москвы, взяв в 2008 году обязательство принять Украину в НАТО. Это сильно повлияло на интересы безопасности России. По его мнению, именно действия западных стран спровоцировали конфликт РФ и Украины. Американцы были движущей силой, но у европейцев не было ни сил, ни воли, чтобы предотвратить конфликт. Обсуждаемую сейчас сделку по Украине Варвик назвал «неидеальной», но подчеркнул, что европейцы «не могут предложить ничего лучше, чем пустые лозунги о настойчивости и дальнейшее опустошение Украины». Всё больше людей на Западе и на Украине понимают, что такой подход нежизнеспособен. Более того, усталость от конфликта растет со всех сторон. Варвик считает, что в такой обстановке конфликт может быть дипломатически урегулирован в первой половине 2026 года.

«Такаити пытается разозлить Путина?»

Седьмого февраля японский премьер Санаэ Такаити вновь подняла вопрос Курил, используя жесткий тон, пишет автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu. Политик обратилась к России в национальных и международных СМИ. Но президент РФ Владимир Путин не позволит плану Такаити увенчаться успехом. Так почему же она вдруг снова подняла эту деликатную тему? Каковы истинные намерения Такаити?

Такаити заявила, что Россия и Япония «должны продолжать стремиться к взаимопониманию». На первый взгляд это кажется ответственным заявлением. Однако оно не только не вызвало реакции со стороны России, но и не получило поддержки от США. По версии автора статьи, слова Такаити могут поставить Японию в сложное положение. Москва сейчас крайне холодно относится к Токио, а переговоры по мирному договору полностью заблокированы. В конечном счете, какими бы убедительными ни были слова Такаити, никаких действий предпринято не было. Суверенная позиция России осталась непоколебимой, а позиция США - неоднозначной, подчеркнул автор статьи.

«Украинки против принудительной мобилизации»

Украинские женщины стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как «бусификация» (людей задерживают в общественных местах и насильно отводят в «бус» - микроавтобус), пишет Berliner Zeitung. В соцсетях распространяются ролики, демонстрирующие, как женщины откликаются на призывы о помощи. Они кричат, снимают видео и собирают толпы, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека. Когда этого недостаточно, они громко выступают против сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов), обвиняя их в злоупотреблении властью и заявляя, что те выполняют «грязную работу» властей и отправляют молодых людей на «верную смерть». Когда слов недостаточно, женщины демонстрируют силу. Они оттаскивают мужчин, забираются в микроавтобусы, чтобы «освободить заложников», блокируют транспортные средства или даже бросают камни, чтобы заставить сотрудников ТЦК отступить.

Но сопротивление принимает и более тихие формы. К примеру, украинки прячут мужчин, спасающихся от мобилизационных отрядов, в парикмахерских, магазинах или у себя дома. Действия женщин носят личный, а не идеологический характер - ими движет страх потери. Сотрудники ТЦК все чаще прибегают к физическому насилию в отношении этих женщин, подчеркивается в статье. Среди примеров - удушение и применение перцового баллончика. В Волынской области сотрудники ТЦК стреляли в двух женщин в возрасте около семидесяти лет, пытавшихся защитить местного жителя. Одна из них была госпитализирована. Одновременно с этим ведётся скоординированная информационная кампания. Военная пропаганда обвиняет женщин в отсутствии национального самосознания, неспособности понять угрозы безопасности и саботаже мобилизации. Их клеймят как «полезных идиоток». Некоторые «самопровозглашённые патриотические активисты» идут ещё дальше: они публикуют личные данные женщин и заставляют их приносить извинения властям. Нескольким украинкам уже предъявлены официальные обвинения в «воспрепятствовании деятельности ВСУ». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Дедолларизация - рациональный ответ на агрессию США»

К началу 2026 года дедолларизация прочно утвердилась в качестве центральной темы глобальных экономических и геополитических дебатов. Для многих стран это не просто идеологический лозунг, а вопрос экономического суверенитета и политической автономии перед лицом денежной системы, навязанной и контролируемой США - все более агрессивной и нестабильной иностранной державой, использующей свою валюту как оружие, пишет Público. На протяжении десятилетий доминирование доллара работало как структурный механизм финансового подчинения. Сегодня этот порядок демонстрирует «видимые и необратимые трещины», а дедолларизация представляется исторической возможностью бросить вызов архитектуре, созданной для выгоды избранных. С конца Второй мировой войны доллар занимал привилегированное положение. После краха Бреттон-Вудской системы его доля в международных резервах превысила 80 процентов. В начале XXI века она все еще оставалась выше 70 процентов. По данным Международного валютного фонда, к 2025 году доля доллара в мировых резервах упала примерно до 57 процентов, самого низкого уровня за десятилетия. Это не внезапный обвал, а устойчивая тенденция, считает автор статьи.

Глубина финансовых рынков США, ликвидность доллара и созданная вокруг него инфраструктура использовались для оправдания фактической денежной монополии. Однако последовательные кризисы подорвали это восприятие. Финансовый кризис 2008 года, пандемия, торговые войны и систематическое применение санкций продемонстрировали, что международная денежная система не является нейтральной. В этом контексте дедолларизация выглядит рациональным ответом. В 2010-2020 годах центральные банки стран закупали около 450 тонн золота в год. В период с 2022 по 2024 год объемы закупок регулярно превышали тысячу тонн в год. Рекорд, почти 1080 тонн, был зафиксирован в 2023 году. В результате золото впервые с прошлого века превзошло казначейские облигации США в резервных активах центральных банков. В этом процессе Китай играет центральную роль. Более десяти лет он целенаправленно сокращает свою зависимость от доллара, увеличивая золотые резервы. Страны БРИКС+ также важны: блок обладает возможностью сократить использование доллара в стратегических отраслях.

«Холодная война в Арктике накаляется, но база США все еще скована льдом»

Береговая охрана США планирует открыть ледокольный комплекс стоимостью 300 миллионов долларов в Джуно, штат Аляска, но точные сроки реализации этого проекта пока не ясны, пишет The National Interest. Примерно в 2400-2900 километрах от Арктики, в Сиэтле, сейчас базируется «флот» арктических ледоколов США. Сиэтл остается ближайшим к Арктике крупным американским портом с необходимой промышленной инфраструктурой. Он обеспечивает специализированное техническое обслуживание тяжелых ледоколов Береговой охраны.

Планируется, что в течение следующего десятилетия Береговая охрана будет эксплуатировать 11 арктических сторожевых кораблей и три полярных сторожевых корабля, но не все они будут базироваться в Сиэтле. На фоне обострения конкуренции великих держава в Арктике, Береговая охрана США разместит на Аляске несколько центров обеспечения морских перевозок. Однако пока непонятно, что будет готово первым - база или ледоколы, подчёркивает The National Interest. Объект в Джуно не будет завершен как минимум до 2029 года. Первоначальный график предусматривал завершение строительства базы в 2028-м. Кроме того, власти пока не могут подтвердить, сколько средних ледоколов будет базироваться в Джуно.