Макрон сделал неожиданное заявление по поводу Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о продолжающемся кризисе вокруг Гренландии. По его мнению, напряжённость, возникшая после попыток США получить контроль над островом, ещё не исчерпана. Конфликт интересов в Арктике остаётся актуальным вопросом международной повестки, пишет "Financial Times."

Гренландия, являющаяся частью Датского королевства, обладает стратегическим значением из-за своего географического положения и ресурсов.

Политика президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании приобрести остров и угрожал ввести пошлины против европейских стран, выступавших против этой идеи, вызвала резкую реакцию Копенгагена и местных властей. Дания и правительство Гренландии жёстко обозначили свою позицию, требуя уважения к территориальной целостности.

Заявление Макрона подчёркивает, что фундаментальные разногласия по вопросу контроля над арктическими территориями и доступа к их ресурсам сохраняются. Этот кризис демонстрирует, как геополитические амбиции могут затрагивать даже давно устоявшиеся международные правовые нормы.