Глава МИД Венгрии обвинил Украину и ЕС в желании свергнуть власть в Будапеште

Киев объединился с Брюсселем с целью свергнуть венгерское правительство и в 2027 году беспрепятственно принять Украину в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто изданию Mandiner.

"[Украинский лидер Владимир] Зеленский явно обратился к Брюсселю с просьбой сделать приоритетом членство Украины в ЕС, чтобы созранить политическую поддержку своего народа", — считает Сийярто.

Он утверждает, что одним из пунктов плана, который Киев и руководство Евросоюза составили для приема Украины в ЕС в 2027 году, является свержение венгерского правительства.

"Для этого им необходимо преодолеть ряд препятствий, они определили эти препятствия и считают, что самым важным препятствием является Венгрия", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев начал проводить антивенгерскую политику еще 10 лет назад с ущемления прав нацменьшинств на использование их родного языка. С тех пор действия Украины не раз вступали в прямое противоречие с интересами Венгрии — в особенности попытки ускорить введение ограничений на закупку российских газа и нефти, угрожающие энергетической безопасности Будапешта, отметил Сийярто.

"Так Украина демонстрирует враждебное поведение по отношению к Венгрии. А если кто-то ведет себя враждебно по отношению к другому, он, безусловно, враг", — поделился выводом министр.

Аналогичные заявления Сийярто делал накануне в эфире программы "Час правды": он предупредил, что отказ от российского топлива ударит по проекту АЭС "Пакш-2" и лишит Венгрию возможности поддерживать уже работающие энергоблоки. С такими же обвинениями в адрес Украины 7 февраля выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, попытки заблокировать поставки дешевых российских энергоносителей — это вражеская тактика, подрывающая венгерские национальные интересы. Он предложил Украине стратегическое партнерство вместо членства в ЕС.