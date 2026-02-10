Макрон заявил, что Европа через пять лет может быть сметена

Европа вступила в фазу, когда может надеяться только на себя. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, европейцы находятся «в отчаянии» и больше не понимают, насколько далеко США готовы зайти. Речь идет не только о Гренландии, пояснил Макрон.

«Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», — сказал он, добавив, что ситуация с Гренландией показала Европе, что она находится под угрозой.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп снова опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social нейросетевое изображение с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США.

На картинке лидеры стран Европы, в том числе президент Франции и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, смотрят на карту с присоединенными к США новыми территориями.