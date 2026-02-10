ЕС хочет смены власти в Венгрии ради возможного вступления Украины в европейское объединение, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) ирландский экономист Филип Пилкингтон.

«Почему элита Евросоюза так помешана на венгерских выборах?», - задался вопросом он.

Лидеры ЕС хотят добиться частичного вступления Украины в европейское объединение уже в следующем году, и им необходимо преодолеть вето Венгрии, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

По мнению Пилкингтона, членство бывшей советской республики лишь уничтожит сам Евросоюз.

Ранее Politico писало, что Европейский союз разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства уже в следующем году.