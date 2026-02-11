Лукашенко не посетит первое заседание «Совета мира»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетит США по приглашению президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газете «Ведомости» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Приглашение на первую встречу лидеров в рамках «Совета мира» было получено слишком поздно. Вместо президента Белоруссию на первом заседании Совета будет представлять министр иностранных дел Максим Рыженков, рассказала Эйсмонт.

«Мы с удовольствием посетили бы США, но есть вопросы, которые невозможно отложить», – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, в Минске «принимают во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за санкций, в первую очередь Евросоюза – с учетом закрытия воздушного пространства».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира». Он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, Китай и Украина. 20 января Лукашенко первым публично подписал решение о вхождении в этот орган.

Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».