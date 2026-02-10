Американский суд дал ход депортации десятков тысяч мигрантов

Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации продолжить процесс лишения временной защиты от депортации около 60 тыс. мигрантов из Гондураса, Никарагуа и Непала. Об этом сообщает газета The New York Times.

© Global look

Речь идет о программе Temporary Protected Status, которая ранее позволяла иностранцам оставаться в США из-за кризисов на родине. Апелляционное решение фактически сняло юридические ограничения, мешавшие американским властям свернуть защитный статус для этой категории мигрантов.

Издание отмечает, что вердикт стал важным успехом для администрации президента Дональда Трампа, добивающейся пересмотра миграционных механизмов. Ранее, в мае, Верховный суд США уже дал правительству право лишить временной защиты порядка 350 тыс. мигрантов из Венесуэлы, находившихся в стране по той же программе.

В Белом доме неоднократно заявляли, что до прихода нынешней администрации в США незаконно въехали около 25 млн человек. На этом фоне власти последовательно настаивают на ужесточении иммиграционной политики и пересмотре гуманитарных оснований для пребывания иностранцев.

В 2025 году на границе США с Мексикой был введен режим чрезвычайной ситуации. В Вашингтоне подчеркивали, что намерены провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов, затронувшую сотни тысяч человек.