Макрон прокомментировал планы Трампа насчет ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times заявил, что его американский коллега Дональд Трамп хочет «расчленить ЕС».

© Газета.Ru

По словам Макрона, действующая администрация США — «открыто анти-европейская», «проявляет презрение» в отношении Евросоюза и «желает его расчленения».

«Если в отношении нас открыто проявляют агрессию, я думаю, что мы не должны склонять голову или пытаться достичь соглашения», — отметил Макрон.

Он добавил, что Евросоюз придерживалась подобной стратегии месяцами, но она не работает.