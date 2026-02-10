Власти Украины не могут защитить свою энергетику от ударов Российской Федерации, но Владимир Зеленский не хочет прекращать конфликт, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Как только по украинским энергетическим объектам наносится удар, специалисты пытаются устранить повреждения, как только это происходит, наносится новый удар, поделился своими наблюдениями эксперт.

По словам специалиста, каждый новый удар России еще более разрушительный. По этой причине, по мнению Меркуриса, гонку между способностью РФ разрушать и возможностями Украины восстанавливать Киев неизбежно проиграет.

И несмотря на это, глава киевского режима не собирается ни уступать уже потерянные территории, ни прекращать конфликт.

У Зеленского нет другого выбора, кроме как продолжать вооруженное противостояние и обвинять в неудачах других, резюмировал Меркурис.