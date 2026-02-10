Владимир Зеленский стремится преувеличить катастрофу в Киеве. Как сообщает «КП», об этом со ссылкой на местных жителей рассказала киевлянка Виктория Кузнецова, которая следит за ситуацией в столице Украины по соцсетям и рассказам знакомых.

По словам автора, настроения в Киеве противоречивые. Часть из них уверена, что «нужно держаться изо всех сил». При этом в глубине души люди все чаще задумываются, к чему идет конфликт и что будет дальше.

«Не нужно знать высшей математики, чтобы понять, чем все закончится. Но вот что точно — нужно быть совершенно отбитым, чтобы верить Зеленскому, который врет про 55 тысяч погибших за весь конфликт. У нас 1,8 млн безвозвратных потерь! Чего вы ждете дальше?», — заявил один из украинцев.

Удары по энергетике, останавливающие производство на военных заводах, изменили быт до неузнаваемости. При аренде квартир люди замеряют температуру в комнатах и спрашивают, на чем работает плита и как обстоят дела с канализацией. Дома с электроплитами киевлянами не рассматриваются — в них остались лишь беженцы, снимающие жилье почти бесплатно.

Украинские власти понимают, что если в настроении простых людей произойдет перелом, то это помешает продолжению конфликта. Киев наводнили палатками «несокрушимости» — по данным мэрии, их почти 1,4 тысячи. С другой стороны, Владимир Зеленский эксплуатирует ситуацию в своих целях, «раздувая» катастрофу — в действительности все не так ужасно, как пытаются представить украинские СМИ.

«От переохлаждения у нас никто не умер, слава богу. Да, элементарные блага цивилизации многим киевлянам не доступны. Но жить вполне можно, поверьте. Я из Донецка, и помню, как мы жили после начала АТО, начиная с 2014 года», — заявила подруга автора.

При этом чем дальше от столицы, тем яснее безнадежность, в которую киевский режим погружает страну. И после холодной зимы и четырех лет боев властям становится все труднее обманывать украинцев — снимать «розовые очки» начинают даже самые упертые сторонники киевского режима.