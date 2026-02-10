Politico: фон дер Ляйен ослабила стремления создать новую разведку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изменила свою позицию по созданию нового разведывательного органа из-за споров с главой евродипломатии Кайей Каллас. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

© Global look

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает идею нового разведывательного подразделения под руководством фон дер Ляйен. Предполагалось привлечение сотрудников из национальных разведслужб.

По данным чиновников, вместо этой структуры создадут подразделение по безопасности. Большая часть обмена разведданными будет передана центру при Европейской службе внешних связей.