Токаев: Казахстан прощается с суперпрезидентской системой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил, что страна окончательно отказывается от суперпрезидентской модели управления и переходит к классической президентской республике с сильным парламентом.

Об этом сообщает Tengrinews.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстаётся с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — заявил Токаев.

Президент также отметил, что предлагаемые изменения в сочетании с конституционной реформой 2022 года ставят на повестку дня вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

30 января Токаев заявил, что члены конституционной комиссии считают, что прилагаемые изменения в Конституцию страны настолько масштабны, что можно говорить о необходимости принятия нового основного закона государства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность создания должности вице-президента.